Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Etudiante en 1ère année d'ingénieur à l'ECAM Lyon, je suis actuellement à la recherche d'un stage de 13 semaines notamment en tant qu'assistante de projet.



L'ECAM Lyon nous donne des connaissances en particulier dans 4 domaines :

- Science des matériaux

- Transition énergétique

- Conception & industrialisation

- Génie électrique et automatique

Mais le côté humain n'est pas pour autant négligé, l'ECAM Lyon nous apprends également à en connaître plus sur nous, sur le monde et sur la vie en entreprise.



J'espère donc pouvoir apporter toutes les compétences que j'ai pu acquérir au cours de mon cursus pour mener à bien les différentes missions qui me seront confiées.



Profil Linkedin:

www.linkedin.com/in/manon-salès-ingénieure-ecam