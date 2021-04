Antoine POTHIN (ANTOINE POTHIN)

Bonjour à toutes et à tous,



Je suis actuellement étudiant à l'ECAM Lyon dans la filière généraliste Arts et Métiers, là où j'étudie principalement 4 pôles :

- Science des matériaux

- Transition énergétique

- Conception & industrialisation

- Génie électrique et automatique



Au fil des ans, j'ai également acquis un certain nombre de compétences non techniques qui mont aidé à progresser dans ma vie professionnelle et privée. Par conséquent, j'ai également été en mesure d'assumer une position de leadership et une responsabilité organisationnelle dans mon parcours :



Organisation de projets

Excellentes aptitudes à la communication

Anglais niveau B2

Espagnol niveau B1



Je suis passionné par de nombreux sport et plus particulièrement par les arts martiaux, le volley-ball en compétition et par tout ce qui concerne de près ou de loin au monde de la moto (mécanique, circuit, etc.).



Profil Linkedin : www.linkedin.com/in/antoine-pothin-ingenieur