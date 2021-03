Valentin BOZON (VALENTIN BOZON)

Hello and welcome to my profile,

I am currently an engineering student at ECAM Lyon, I am passionate about innovation and aerospace technical progress. In everyday life, as in my professional life, I am very organized, methodical, reliable and very attentive. My competitive and committed character results from sports practice and my involvement in various associations.

I urge you to click on this link to visit my LinkedIn profil : https://www.linkedin.com/in/valentinbozon-ing%C3%A9nieurecamlyon/



Bonjour et bienvenu sur mon profil,

En tant qu'étudiant ingénieur en 3ème année à l'ECAM Lyon, je suis passionné par l'innovation et par le progrès technique aérospatial. Dans la vie de tous les jours, comme dans ma vie professionnelle, je suis très organisé, méthodique, loyal et à l'écoute des personnes qui m'entourent. Mon caractère compétiteur et engagé résulte de la pratique sportive et de mon implication dans divers associations.

Je vous invite à cliquer sur ce lien pour accéder à mon profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/valentinbozon-ing%C3%A9nieurecamlyon/