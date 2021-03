Clément HAUTIER

Etudiant en 1ème année du cycle dingénieur généraliste à lECAM Lyon en coloration "Usine du future (Industrialisation/usine 4.0)" et diplômé d'un Diplôme Universitaire et Technologique (DUT) en Génie Mécanique et Productique (GMP) de l'IUT d'Evry Paris-Saclay.



Ma formation étant pluridisciplinaire, je suis attiré par les domaines de la conception, de l'industrialisation, des méthodes, du contrôle qualité, de la R et D et de la gestion de projet.

Mon DUT et mon parcours de formation actuel me permettent d'acquérir des compétences solides dans ces secteurs.



Je suis une personne innovante, motiver, impliqué et sérieux qui aime le travail d'équipe.

Mes passions sont un complément à ma formation car je suis passionné par le travail manuel et artistique du bois et du métal à travers la forge, la coutellerie, la bijouterie, la menuiserie...



Actuellement en recherche active d'opportunités de stage me permettant de développé et d'approfondir mes connaissances dans mon domaine d'études qui me passionne. (du 7 Juin 2021 à fin Aout 2021)