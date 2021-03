Bonjour,



Je suis actuellement en formation pour devenir ingénieur à l'ECAM Lyon. J'aime l'esprit d'équipe et de compétition et je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis qu'ils soient professionnels ou personnels.



Je suis passionné par le domaine des énergies renouvelables ainsi que le domaine du développement de matériels sportif.

Je recherche un stage d'application dans ces domaines d'activités, pour une durée de 10 semaines a compter du 7 Juin 2021.



Vous pouvez me contacter par mail:

timo.claudel@ecam.fr

Je serais enchanté de pouvoir échanger avec vous et de répondre a vos questions.



Vous pouvez me retrouver sur Linkedin : www.linkedin.com/in/timo-claudel-formation-ingenieur