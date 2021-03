Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Je suis actuellement en formation en 1re année cycle ingénieur à l'ECAM Lyon. Cette formation me permet d'avoir des compétences pluridisciplinaires notamment dans le pôle numérique, énergétique, conception & management industriel et matériaux & structures.



Les domaines de Supply Chain et Management Industriel m'intéressent plus particulièrement.



Je suis à la recherche dun stage dapplication de 13 semaines à partir du 7 juin 2021.



Lien Linkedin:

www.linkedin.com/in/samira-slimani-ingénieur-ecam-1b527920a