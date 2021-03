Pierre-Baptiste VIEILLE

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Après avoir obtenu un DUT spécialisé en Génie Mécanique et Productique à l'Université Claude Bernard LYON 1 en 2018, et étant passionné par les domaines de la mécanique et de l'innovation, je poursuis mes études au sein de la formation d'ingénieur généraliste ECAM Arts et Métiers (Lyon).



Centres d'intérêt :

> Transports/Innovation/Conception

> Musique : pratique du saxophone depuis 2007

> Sport : pratique du golf depuis 2005



Expérience future : Semestre d'études à l'étranger à Séoul (Corée du Sud) - Sogang University (mars-mai 2022)