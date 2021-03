Étudiant en 3ème année à l'ECAM Lyon, option Advanced Software and Hardware, je suis une formation qui me permet d'acquérir des compétences dans les domaines de l'ingénierie mécanique et industrielle, mais également dans le domaine managérial.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage d'application d'une durée de 13 semaines à partir du 7 juin 2021. Je suis intéressé par des missions telles que assistant chef de projet.



Mon LindedIn: https://www.linkedin.com/in/victor-aucouturier-5b7266182/