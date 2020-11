Ubaldo BARUZZI

Acteur dans la grande distribution du bricolage et dans le négoce des produits matériaux de construction depuis plusieurs années, je suis à la recherche d'un nouveau défi ou dune nouvelle orientation professionnelle.

Identifier, donner du sens, accompagner, développer et faire grandir les hommes sont pour moi les clés primordiales à la réussite des résultats économiques et aussi humains.

Lanimation dune équipe de vente et de services, la bonne tenue dun compte dexploitation, lécriture et la réalisation de ses objectifs donnent à mon expérience une richesse opérationnelle.

Mon sens du contact me permet d'établir des relations de confiance avec les personnes qui mentourent. De plus, mon animation déquipe et mon sens du commerce font partis de mes compétences.