Olivier LAMBERT

Je souhaite apporter mes compétences à des TPE et PME de 15 à 200 personnes, quelque soit leurs domaines d'activités, je m'adapte à toute situation.





DIRECTEUR GENERAL

Capitalisant 20 années d’expérience de Direction générale dans la Distribution,

en environnement multi sites.



_______________________________

DOMAINE DE COMPÉTENCES

_________________________________



MANAGEMENT & ORGANISATION



• Gestion de projet / planification / Reporting.

• Management et conduite du changement.

• Gestion des compétences – Qualité et méthode.

• Recrutement et formation des équipes commerciales.

• Encadrement des équipes techniques et commerciales.

• Faire évoluer les salariés aux travers d’objectifs précis.

• Compétences techniques de fabrication.

• Encadrement jusqu’à 130 personnes.



MARKETING & COMMUNICATION



• Pilotages d’études et veille sectorielle.

• Développement des plans promotionnels.

• Innovation et création de nouvelles offres.

• Gestion des campagnes de communication.

• Réalisation et suivi des plans médias.

• Événementiel (foire de Paris, salons…)

• Marketing opérationnel.



FINANCE



• Restructuration de société en difficulté.

• Redressement, retournement, amélioration des performances.

• Pilotage financier / Gestion administrative et du budget.

• Reprise et développement de société en croissance externe.

• Développement et contrôle de gestion en environnement multi sites.

• Management global d’entreprise. Gestion du changement suite à une acquisition.



COMMERCIAL & ACHATS



• Développement commercial, redéploiement.

• Conquête de nouveaux marchés.

• Prise de parts de marché.

• Approvisionnement et logistique pour le groupe.

• Commercial confirmé.











Mes compétences :

Gestion de projets

Implication & confiance

Implication et réactivité

Publicité

Implication & endurance

Informatique

Gestion de production

Vente

Siemens Hardware

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Direction générale

Ski alpin

Industrie

Ameublement