Olivier LAMBERT

Diplômé en journalisme de l’Institut français de presse en 2009, j'ai présenté les journaux d'information sur l'antenne de Radio France Internationale pendant un an après avoir remporté la Bourse Charles Lescaut – RFI en mai 2009.

J'ai également travaillé pour la télévision d’information (M6, LCI), la presse écrite (Sud-Ouest) et de nombreuses émissions de reportages et documentaires télévisés.

Je suis maintenant auteur réalisateur de documentaires et d'oeuvres transmédias et formateur en "Nouvelles écritures journalistiques et documentaires" à l'Institut français de presse.

J'ai co-créé, écrit et réalisé avec Thomas Salva, Brèves de trottoirs,Array, une plateforme interactive sur les "histoires extraordinaires de personnages ordinaires".

Brèves de trottoirs a obtenu un Webby Award 2011, catégorie vidéo/film online, série documentaire.



Mes compétences :

Auteur

Documentaire

Ecriture

Français

Journalisme

Médias

Narration

Nouveaux médias

Presse

Réalisateur

Réalisation

Reportage

Transmédia