Avocat pendant 10 années, j'ai rejoint l'entreprise voici plus de 15 ans et me voilà Drecteur opérationnel...



Ma spécialité est le droit financier et boursier, mes fonctions de directeur juridique m'ont poussé à ouvrir mon champs d'activité vers d'autres domaines du juridique: droit du transport, droit public, immobilier, assurance, droit de la concurrence, M § A, risk management...



Désormais je dirige les opérations stratégiques et l'innovation pour le groupe en France.



Je fais partie ou ai créé de nombreuses associations notamment des associations de Place où j'interviens pour la défense des entreprises: Cercle Gödel (première association de juristes d'entreprises spécialisés en droit financier), Commission juridique de l'Association Française des Trésoriers d'entreprise, comité de droit financier de Paris Europlace.



Nombreux centres d'intérêts présents ou passés en dehors du droit au-delà de ma passion pour la lecture: animateur de radio libre pendant 4 ans, presse étudiante, fondateur de l'Abécédaire Parlementaire premier ouvrage intégrant les assistants parlementaires, membre d'un orchestre de musique classique, compétitions d'échecs...



Le juriste a besoin de se nourrir de la vie et de la Cité pour être imaginatif et pertinent.



Un livre de philosophie est sorti chez Colonna éditions!



N'hésitez pas à aller sur ma page "Marc Favero Auteur" sur FB pour en savoir plus!!! ou sur le site de l'éditeur



http://colonnaedition.com/home/120-eloge-du-vertige.html?search_query=Eloge +du+vertige&results=1





OUVRAGES :



- Éloge du Vertige (mars 2016) le jeu des 7 questions essentielles: Colonna Editions



- « L’environnement Juridique de la Place Financière de Paris : les Principales réformes 2008-2009 », ouvrage collectif co-dirigé par M. Favero au sein du Comité de droit Financier de la Place de Paris, édité par Europlace (Juillet 2009)

- « Guide de la négociation des convention ISDA », cahier technique AFTE, ouvrage collectif dirigé par Marc Favero (en cours de parution)

- « Guide de la négociation des conventions de crédit syndiqué et autres contrats de financement », Cahier technique AFTE , ouvrage collectif dirigé par M. Favero, Juin 2004

- « Le livre blanc du Comité de droit Financier de la Place de Paris », ouvrage collectif co-dirigé par M. Favero au sein du Comité de droit Financier de la Place de Paris, édité par Europlace (Décembre 2003).

- « The Paris financial center : a competitive legal environment » (Place financière de Paris : un cadre juridique et réglementaire compétitif), publication en anglais et français du groupe de travail co-présidé par C. D’Armaillé, A de Bresson et M. Favero, édité par Europlace, Novembre 2002.

- « Societas europaea », en collaboration avec J.L.Colombani, Ed. Joly, Mai 2002.





ARTICLES récents:



- « Pour un nouveau contrat nommé : le contrat d’échange de risques », à paraître au JCPE entreprise

- « « Le respect de la constitution : les leçons du passé », in « La renaissance africaine comme alternative au développement, ouv. Coll. L’Harmattan, fev. 2008

- «Les contrats cadres en droit financier : vers l’émergence d’un nouvel ordre juridique », acte du colloque de l’université de Toronto sur le multi juridisme, Juillet 2007, publié en Décembre 2009 en anglais.

- « La guerre des droits a bien lieu », Echanges, juin 2005 n° 22, p. 23.

- « De la notion de spéculation à une réforme de l’exception de jeu » JCPE, 10 mars 2005, n°10, 405.

- « Pour une réforme ambitieuse des instrument financiers », Jurisclasseur, actes pratiques et ingénierie financière, janv. fev. 2004 ;

- « La standardisation contractuelle, enjeu de pouvoir entre les parties et de compétition entre les systèmes juridiques : l’exemple du Loan Market Association», R.T.D.Com, n°3-2003 Septembre 2003.



Mes compétences :

Risk manager

Compliance officer

Ouverture et souplesse d'esprit

Zen

Imagination