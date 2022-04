Marc FAVEREAU

Électronicien de formation (BTS) et informaticien autodidacte (DU et Master 2 génie logiciel)

Travaille sur un banc d'essai dans le domaine du radar.

Activités professionnelles pluridisciplinaires : mécanique, électronique, informatique.

https://favereau-marc.jimdo.com/



Mes compétences :

JAVA

Développement web

Hyperfréquences

Temps réel

C++

Electronique

Génie logiciel

Management

Xenomai

Linux

UML/OMT

Radar

Prescriptions

C Programming Language

Buses

Android