Pierre FICHEUX

Consultant/Expert dans les domaines du logiciel libre pour des environnements industriels et embarqués (contrôle de processus, telecom). Management technique confirmé. Enseignement universitaire dans des écoles d'ingénieur et universités (ENSEIRB, EPITA, Paris 6, UBO,...) ainsi que dans le cadre de formations professionnelles.



Développeur système UNIX et GNU depuis 1989.

Développeur iPhone/Objective-C/Cocoa



Auteur de l'ouvrage "Linux embarqué" (Eyrolles), la 4ème édition est disponible depuis décembre 2012.

Collaboration régulière avec la presse informatique (GNU/Linux Magazine, Open Silicium, Linux Journal).



Participation à des actions d'avant-vente et rédaction d'offres commerciales.



Mes compétences :

Drivers

GNU

Internet

iPhone

Linux

Logiciel libre

Telecom

UNIX

Formation

Enseignement

Conseil

Télécommunications