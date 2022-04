Marc FAVERO

Coach Formateur Consultant, je suis au service des entreprises et des équipes pour les aider à développer tous leurs potentiels et faciliter les phases de changement ! Ancien responsable RH et manager, j'ai une expérience réussie de plus de 15 ans à ce jour dans l'accompagnement. J'exerce auprès de tous les profils professionnels dans le déploiement de leurs compétences, à savoir :



1/ L'ACCOMPAGNEMENT EN COACHING :

- Coaching individuel, coaching de dirigeants, managers, entrepreneurs, créateurs, collaborateurs.

- Coaching collectif, coaching d'équipes, coaching de cohésion.

- Coaching de carrières, outplacement, bilan de compétences, mobilité interne/externe, prise de poste...



2/ L'ACCOMPAGNEMENT EN FORMATION :

Management : fondamentaux du management – leadership – posture - cohésion d’équipes…

Développement personnel : leadership – assertivité – intelligence intuitive – PNL et AT…

Connaissance de soi : développement savoir-être et efficacité – préférences et potentiels – sens…

Efficacité professionnelle : gestion du temps et des priorités - conduite de réunions...

Confiance en soi : estime de soi - Gestion des émotions – gestion du stress – dépasser ses limites...

Communication : communication bienveillante et non-violente – améliorer sa communication inter-personnelle - prise de parole – techniques écrits professionnels – argumentaire à l’oral et convaincre ...



Ma mission est de permettre aux organisations de développer tout leur potentiel humain en vue de concilier la réussite des collaborateurs et des équipes avec la réussite économique de l’entreprise, avec plus d'audace, plus de créativité, plus de joie, plus de cohésion, et plus de réussite !



"Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends". Benjamin Franklin.



Au plaisir de vous rencontrer !



Mes compétences :

Développement personnel

Développement des compétences

Coaching professionnel

Animation de formations

Ingénierie de formation

Développement RH

Accompagnement au changement

Développement des compétences managériales

Accompagnement de projet