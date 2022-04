Jullius MANGATAL

FRRE LANCE

Entretenir, développer, et animer le réseaux partenaires CGP/Prescripteurs/

BEON PUSH depuis quelques semaine se positionne comme un leader dans le RTB.



La réussite est au rdv.



Visionnez les reportages à NEW YORK du journal infos de BEON PUSH :



https://www.youtube.com/watch?v=9w7KSqPJ6sc





https://www.youtube.com/watch?v=zs0AaGqhfEI



Attention votre code d’inscription et parrainage pour les 100 premiers inscrits recevront un packs de 20 euros pour tout compté validé : code : revesin

Ou lien d’inscription https://www.beonpush.com/s/revesin



Alors explication pourquoi.

Parce que l’on gagne bien et on est payé.



Un pack c’est 20 dollars.

Chaque jour ce pack rapporte 0 ,40 dollars

En semaine cela fait 2,8 dollars

En un mois vous avez donc 11,20 dollars



Si vous avez 10 packs soit 112 dollars par mois ( investissement 200,00 euros au départ)

Pour 20 packs soit 224 euros par mois (investissement de départ soit 400,00 euros)



Voilà pour quoi BEON PUSH est une réussite sans commune mesure.

Pas de clicks à faire, plus qu’à réinvestir les gains une fois 20 euros atteint



inscription gratuite : https://www.beonpush.com/s/revesin











Mes compétences :

E-commerce

Fiscalité patrimoniale

Ambition

Logistique

high roll programm

crow funding

placement