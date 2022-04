Isabelle PRIGENT VAUTHERIN

Pensez à réserver vos stages de couture pour JUILLET 2018



http://isabelle.vautherin.info/blog/



1ère heure de cours offerte pour 2h de cours consécutifs!!!



cours de couture a domicile 77 - 91 - 94

30km autour de Combs la ville - sous conditions



cours donnant droit à 50% de réduction d’impôts ou non

cours pour débutants et intermédiaires pour adultes et enfants



cours collectifs sur Combs la ville

RESERVEZ VOS PLACES!!!

3 personnes maximum

réservation obligatoire au moins 1 semaine à l'avance





Vous habitez entre 20 et 30 km de Combs la ville?

Trouvez au moins une 2ème personne

Et je viens donner un cours collectif à votre domicile



Vous m'amenez un nouvel élève, je vous offre 1h de cours!



tarifs à l'heure et packages sur mon site



http://isabelle.vautherin.info/blog/



Mes compétences :

Créative

Persévérante

Organisée

Fashion

Peinture

Production

Facebook

Confection

Management

Retouches vêtements

Ecriture