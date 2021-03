Anouk MICHALON (ANOUK MICHALON)

Cher Réseaux,



Je suis étudiante à ECAM Lyon en Arts et Métiers. J'étudie dans le domaine des sciences et de l'ingénierie depuis maintenant 4 ans. Mon parcours me permet d'acquérir de nombreuses compétences dans de nombreux domaines mais également sur le plan personnel et professionnel.



Je suis intéressée par les domaines des matériaux et des énergies. A l'avenir, je souhaite pouvoir m'investir dans un de ces deux domaines en les appliquant à des technologies alternatives et durables, afin de concilier nos besoins croissants en énergie à des pratiques respectueuses de l'environnement.