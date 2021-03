Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Je suis actuellement en première année du cycle ingénieur à l'ECAM Lyon. Je suis à la recherche d'un stage d'Application Ingénieur à partir de Juin 2021 particulièrement dans les domaines qui me sont chers tels que l'informatique, la gestion de projet ou la recherche et développement. Je reste, cependant, ouverte à d'autres propositions.

Je suis à votre disposition pour échanger et répondre à vos questions.