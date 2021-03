Bonjour !



Etudiant en première année du cycle ingénieur de la formation ECAM Arts et Métiers spécialisation Usine du futur 4.0, je suis passionné par l'évolution technologique et le le monde de demain.

Etant attiré par le design et la conception de nouvelles technologies, j'aimerais mettre à profit et développer mes compétences dans ces domaines.



Désireux d'en apprendre plus sur les autres, je reste ouvert à toutes discussions.