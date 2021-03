Adam EL RIFAI

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



En première année d'école d'ingénieur à l'ECAM Lyon, j'ai pu acquérir plusieurs compétences dans différents domaines liés à l'Ingénierie. Parmi ces différents domaines, ceux de la Supply Chain et de la logistique m'intéressent vivement.



Actuellement, je suis à la recherche dun stage dapplication en entreprise dune durée de 9 semaines à partir de juin 2021. Lobjectif de ce stage est de sintégrer dans un service pour y assumer diverses fonctions et acquérir une culture dentreprise.



Je reste ouvert à toute opportunité autour de ces domaines.