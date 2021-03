Clément YACOUB

Je suis actuellement étudiant à LECAM Lyon en première année du cycle ingénieur. Je suis à la recherche dun stage dapplication et particulièrement dans les domaines qui me sont chers tel que les énergies et lautomobile.



Avant dintégrer lECAM Lyon, jai été diplômé dun BTS technique physique pour lindustrie et le laboratoire. À la suite de ma diplomation jai décidé deffectuer une année sabbatique en Australie afin de progresser en anglais et de gagner en maturité. À la suite de mon année de césure, jai repris mes études dans une classe préparatoire ATS à Lille, destinée aux élèves issus de BTS et DUT. A la suite du concours jai pu intégrer lECAM Lyon.



Ayant une famille dentrepreneurs, jai pu très tôt commencer à travailler. Cela ma permis dapprendre les exigences du monde du travail et développer un sens des responsabilités.



Mon objectif, lorsque je serai diplômé sera de travailler à létranger. Effectivement mon année de césure en Australie ma fait découvrir que je me sens très à laise dans un environnement multiculturel.



Si vous êtes à la recherche dun stagiaire motivé ayant déjà des expériences professionnelles pour un stage dapplication dingénieurs, nhésitez pas à me contacter via viadeo ou par email : clement.yacoub@ecam.fr , je serai ravi déchanger sur votre besoin.