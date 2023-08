Camille DEGERT

Riche de mes 6 années d'expériences en libéral et en animation.

Animatrice en ETP.

Je suis une diététicienne dynamique, autonome, polyvalente et à l'écoute.

Je travaille actuellement à la Clinique Mutualiste du Médoc (Lesparre) et également dans l'unité de dialyse médicalisée.



Mes compétences :

Consultante auprès des entreprises

Rééducation alimentaire

Animation diététique

Nutrition

Prévention