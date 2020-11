Occupant depuis 2015 des postes rattachés aux Ressources Humaines, ma force réside dans la compréhension des problématiques terrain, la proposition de solutions et l'accompagnement dans leur mise en place.



Coutumière de la gestion de projet RH, je peux vous aider sur vos sujets liés au recrutement, à la formation, à l'insertion, à la digitalisation.



Mes précédentes expériences plus orientées commerciales, me confèrent une intelligence relationnelle et une bonne agilité.