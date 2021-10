Camille LAPLACE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis septembre 2018

ADM Pôle de Fontainebleau

Responsable des achats



Octobre 2010 - Juin 2018

ADP - Association Diocésaine de Paris

Service de l'Equipement Pastoral et Immobilier

• Adjointe au responsable développement et projets



Novembre 2009 à Septembre 2010

ADP - Association Diocésaine de Paris

• Bénévole au service développement immobilier



Janvier 2008 - Août 2009

• Chargée d'opération, Crédit Agricole Immobilier AEPRIM

Assistance à maitrise d'ouvrage, Maitrise d'ouvrage déléguéé publique et privée.

(Conduite d'opération, mandat, PPP)



2007

• Etudes de villes et de programme pour le département Liins études en free-lance



2006

stage de 3 mois

LIINS, Paris

Société de distribution de produits immobiliers défiscalisant auprès d' investisseurs.

• Etudes des programmes de promotion immobilière pour le département Liins études

• Stagiaire marketing



ATEMI, Paris

Promoteur/Marchand de biens

•Aide au lancement de l'opération Lyon confluence

-Pondération/grille de prix/Bilan

-Bureau de vente



2005

stage 2 mois

17ème Etoile Immobilier, PARIS

Agence immobilière



• Négociation commerciale et suivi des dossiers de ventes

• Prospection d’appartements à la vente et à la location

• Création et référencement du site Internet de l’agence



2004

stage 2 mois

EVOLIS, PARIS

Conseil en immobilier d’entreprise



• Mission de chargée de commercialisation au sein de l’équipe du secteur des affaires de l’ouest parisien.





2001-2005

Expériences diverses :

• Prospection de logements vacants à Paris dans le 16ème arrondissement pour la SIEMP (Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de Paris).

• Nombreuses missions d’hôtesses.



Activités associatives: Responsable de la Junior Entreprise de l’ESPI en 1er année.



Mes compétences :

AMO

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Immobilier

Maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'ouvrage déléguée

Promotion

Recherche