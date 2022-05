Camille MARTIGNAC

Attirée depuis toujours par le monde de l'esthétique, de l'art et de la création, j'ai eu la chance de poursuivre une formation transversale ouverte sur la théorie et la recherche, parallèlement à une pratique professionnelle.



J'ai donc choisi de faire de la décoration mon métier afin de transmettre ma passion et d'utiliser mon esprit créatif pour réinventer des lieux qui racontent des histoires.



Curieuse, passionnée, perfectionniste, ma vision de la décoration est éclectique. Comme le sac de "Mary Poppins", c'est un domaine remplit d'objets, d'époques et de domaines aussi variés qu'inépuisables.



Amoureuse de la photographie N&B, j'aborde la transformation d'un lieu comme une base neutre personnalisée par la couleur, les motifs, les matières.



Le mélange du vintage et du neuf, du scandinave et de l'industriel, bois et métal, couleurs chaudes et couleurs froides, etc... En décoration, il n'y a jamais d'oppositions : que des associations. Antinomisme et éclectisme sont les maîtres-mots d'une décoration réussie. L'inspiration est partout : littérature, mode, cinéma, cuisine, etc... Autant d'univers, d'objets, de couleurs, de matières qui se renouvellent sans cesse pour réinventer des lieux qui racontent de vraies histoires. Et si...









Mes compétences :

projet design

Space planning

Merchandising

Autodesk Revit

AutoCAD

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

3D Studio Max

Adobe InDesign

Sketch up