Camille MONNET

Ingénieur informatique de formation, j’ai 20 ans d’expérience en informatique de gestion : du développement logiciel à la gestion de projet en passant par la maintenance, la hotline, la conception d’application / de base de données, et l’avant-vente.

J'ai une maîtrise complète du cycle de vie des projets informatiques des études jusqu’à la production et une bonne connaissance des systèmes informatiques et du monde de l'entreprise.



Je propose mes compétences en :

- assistance à la maîtrise d'ouvrage de projet informatique

* étude, formulation des besoins

* écriture du cahier des charges

* choix et suivi de sous-traitants

* étude et choix des technologies et des logiciels



- assistance à la maîtrise d'oeuvre de projet informatique

* pilotage de projet informatique (planning, ressource, coût)

* cahier des spécifications fonctionnelles

* conception d'application client/serveur, site B2B, site B2C

* analyse des données, conception de la base de données



- formation en informatique à des logiciels, des technologies et/ou des concepts informatiques



CONNAISSANCES DE L'ENTREPRISE :

- en terme de fonction

* achat, commande, facture

* vente, prospection commerciale

* gestion des stocks, gestion des flux

* service helpdesk, hotline

* administration

* comptabilité



- en terme de secteur

* Média

* Edition de logiciel

* Industrie



COMPETENCES TECHNIQUES :

- Gestion de projet: MS Project, Power AMC

- Méthode: UML, MERISE, Unified Process (RUP)

- Technologie: client/serveur, internet, systèmes décisionnel, ERP

- Développement : IIS, HTML, VB, ASP

- Base de données: Oracle, SQL Serveur, MySQL

- Système : Windows 2000, Windows NT, Unix,

- Réseau: TCP/IP, VPN, firewall, routeur



Mes compétences :

