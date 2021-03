Camille POSTAIRE

Je travaille depuis des années dans divers postes qui mont donné une grande polyvalence.

Premièrement, ladministration ma apporté le savoir-faire : je sais planifier des rendez-vous, être organisée dans mon travail. Mon poste dagent contractuel pour le Ministère de lIntérieur ma appris une rigueur dans le traitement de documents tel que comprendre un document, le traiter, le classer, utiliser un logiciel sécurisé. Jai aussi occupé le poste dhôtesse daccueil dans une grande tour : plusieurs entreprises occupent le bâtiment, je devais gérer les différents rendez-vous de chacun, le placement des réunions dans les salles les plus appropriées, jai géré leur courrier et diverses autres tâches. Pareillement, dans une entreprise dexport de produits locaux, jai géré toute la partie administrative.

Deuxièmement, le commerce, le commercial, la vente mont appris le savoir-être : laccueil de la clientèle, répondre au téléphone, lécoute active. Je cherche toujours à analyser les situations afin de proposer la meilleure solution possible à la problématique en cours. Le travail en équipe est donc un atout. Les outils bureautiques et le fil rouge sont acquis : suivre un dossier jusquà sa bonne réalisation.



Mes compétences :

Gestion relation client

Outil internet

Maîtrise du pack office

Négociation

Développement commercial

Techniques de vente

Marketing digital

Communication

Microsoft Outlook

Suivi commercial et administratif

Organisation du travail