Brice LECARPENTIER

Ingénieur en Mécanique - Robinetterie pour EDF à la centrale nucléaire de Flamanville depuis 2013 au sein du service Fiabilité - Ingénierie.

Au préalable apprenti dans ce même service de 2010 à 2013 et en formation au CESI de Rouen (76), centre de formation d'ingénieurs généralistes.



Formé sur différentes spécialités et intéressé par les domaines des énergies, de l'aviation, du bâtiment, de la marine, de la défense et de l'agroalimentaire. Doté d'un relationnel et d'un dynamisme apprécié, je suis curieux et méthodique. Mon organisation, mon sang froid et mon pragmatisme sont des atouts majeurs.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Nucléaire

Gestion de projets

Animation d'équipe

Communication visuelle et orale

Analyse technique

Sûreté nucléaire

Ingénieur

Production