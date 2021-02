Maëlle JOUNAY

Ingénieure diplômée de l'ESPCI Paris et des Mines de Paris, j'ai acquis de solides compétences scientifiques et un goût pour la gestion de projets. J'ai choisi de m'intéresser aux géosciences et, plus généralement, aux ressources et à l'énergie.



Je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle, idéalement à l'interface entre les études techniques/scientifiques (ingénierie / R&D), la gestion de projets et la concertation avec les différentes parties prenantes, éventuellement en consulting. N'hésitez pas à me contacter !