Camille SANCHEZ

Spécialiste éducation alternative (facilitation graphique, artisanat bois, illustration & écriture jeunesse)



** ALBA & TINO **



Comment placer la créativité et le plaisir au coeur de tout apprentissage ?



- Vous avez la conviction que les enfants doivent être acteurs de leurs apprentissages.

- Vous recherchez une alternative au système éducatif traditionnel.

- Vous avez à coeur de vous investir davantage dans l'éducation de vos enfants.



Votre constat est sans appel : il est grand temps de placer le bien-être et le bonheur des enfants au coeur de l'éducation.



Mais vous réalisez que malgré toute votre volonté à offrir le meilleur à vos enfants, vous manquez parfois de temps et d'énergie pour les accompagner. Pourtant, les activités partagées en famille peuvent être à la fois éducatives et passionnantes. Vous pourriez ainsi créer une véritable relation privilégiée avec vos enfants.



Apprendre, c'est bien. Apprendre en s'amusant, c'est mieux.



Songez à l'épanouissement des enfants si on changeait notre approche de l'éducation. Si on l'appréhendait selon ces différents axes :

- La psychologie positive

- Louverture sur le monde

- L'approche de différents types d'expression et de communication



Vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et ma personnalité ?



Je vous laisse découvrir mon site en cours de création : https://alba-et-tino.fr/





** LA FABRIQUE DE CAMILLE **



Comment promouvoir l'artisanat local en respectant l'environnement ?



- Travailler le bois avec des palettes dites « perdues » et non traitées chimiquement

* EPAL : Non traité chimiquement depuis 1995

* HT : Traité uniquement à Haute Température

* Sans inscription : Sans traitement chimique

- Favoriser le Do It Yourself

- Créer sa peinture comestible

- Fabriquer ses teintes de couleurs à partir de colorants alimentaires ou produits naturels (marcs de café, curcuma)

- Utiliser des produits respectueux de l'environnement pour emballer les produits

* Papier kraft recyclé et recyclable

* Ficelle à base de chanvre

* Colle maison faite de sucre, farine et eau



Et si on alliait l'éducation alternative et la création d'objets en bois pour enfants pour les sensibiliser à l'artisanat et au respect de l'environnement ?



- Des créations qui font (sou)rire

- Des jeux d'éveil

- Des objets de décoration



Découvrez mon univers sans plus attendre : https://la-fabrique-de-camille.fr/