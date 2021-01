Camille SCAGLIONE

Forte de mes 6 ans d'expérience dans le domaine de laéronautique, je suis actuellement en recherche active demploi et suis disponible immédiatement. De formation Matériaux et Procédés, je suis prête à mettre mes compétences au service de vos objectifs.



Mes compétences :

- Gestion de projet et respect des délais

- Management transverse

- Gestion de fournisseurs et de sous-traitants

- Mises en place et suivi dessais

- Support production

- Connaissance des audits de qualification NADCAP