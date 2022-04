Mustapha Ahaytar 28 Ans



2009-2012: Hautes Etudes d'Ingénieurs, Lille

Formation d’ingénieur généraliste

- Ingenierie médicale et santé.

- Management industrielle et logistique.



2006-2009: Classes préparatoires aux grandes écoles, MPSI/MPSI, lycée Joffre, Montpellier.



2005-2006: Bac scientifique, Lycée Jean Mermoz Montpellier

Option sciences de l’ingénieur, spécialité Mathématiques, Mention Bien.



01/10/2014- 01/11/2015: Chargé d'affaires: g&k environnement, Strasbourg



27 Août- 30 Décembre 2012: Conducteur de travaux désamiantage / stage : Européenne de décontamination, Juvisy sur orge.



Supervision des travaux de retrait des produits contenant de l'amiante, suivi financier du chantier,

analyses de l’air et des eaux rejetées, traitement des déchets, sécurité, responsable de 12 personnes.



26 Mai- 26 Juillet 2012: chargé de travaux/ stage : Pivec-TOGO, Association humanitaire, Lomé TOGO.



Préparation et gestion des travaux et équipement d'une case de santé. , animation d’une équipe de 15 personnes.



Février- 27 Avril 2012 : Projet de fin d’études : SCREG Nord Picardie

Optimisation des chantiers de travaux publics : détection des défaillances des services études et travaux, proposition de solutions réalisables.



15 juin-20 septembre 2011: Assistant conducteur de travaux/stage : Eiffage Construction

Provence, Marseille.

Suivi des levées de réserves plomberie, étanchéité, menuiserie ext/int, faux plafond, etc., gestion de litiges. Préparation de chantier: DICT (EDF, GDF,…), PPSPS, métrés, consultations et choix des sous-traitants, suivi des travaux de forage de parois moulées, de terrassement, et de montage de grue :

Chantier HQE.

Mars-Mai : Projet ingénierie médical et santé: modélisation du calcul de la clairance de créatinine chez les personnes obèses.



Mes compétences :

Import export

Conduite de travaux

Marketing

Négociation

Logistique

Langues

Mathématiques

Management

SAP

MySQL

Microsoft Project

Microsoft Office

Data Access Object

DWGviewer

CAO

Autocad

Règles et consignes de sécurité

HSE

Lecture de plan

Techniques de métré

Éléments de base gestion comptable et administ

Droit de l'urbanisme et de la construction

GTB

Gestion de projet

CCTP, CCAP, PPSPS

réseaux de distribution (gaz, électricité, ...)

Procédures d'appel d'offres