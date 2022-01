Camille VALLOT

Étudiante à l'Université Savoie Mont Blanc au Bourget du Lac depuis 2019, je suis actuellement en troisième année de DUT Sciences et Génie des Matériaux en option Arts Appliqués. J'étudie les matériaux en général, de leur composition à leur mise en oeuvre. En double Cursus à l'ENAAI (Ecole Privée d'Enseignement des Arts Appliqués et de l'Image), j'étudie le design, le dessin et le volume. Ces cours me permettent de développer ma créativité.