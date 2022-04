Carine VALLOT

DOUBLE CASQUETTE

Organisation d'un événement de A à Z en qualité de Chef de Projet,

Formatrice pour adultes des outils d'organisation et du développement personnel



En agence, organisme de formatin ou en entreprise, j’interviens pour vous aider et répondre à vos besoins.



GESTION DE PROJETS EVENEMENTIEL

Vous avez besoin d’une aide ponctuelle pour finaliser l’organisation de votre événement, pour répondre aux appels d’offre, pour mener à bien une mission de plusieurs mois ?



MES COMPETENCES

- Concevoir et rédiger une proposition budgétisée argumentant la démarche et illustrées de supports visuels

- Gérer des participants (invitation, inscription, suivi...)

- Elaborer et suivre un retro-planning et un conducteur logistique et technique.

- Coordonner avec les prestataires ou les partenaires en amont et pendant l'événement : transport, transferts, hébergement, location d’espace, restauration, accueil avec ressources humaines et signalétique, technique et scénographie, animations (intervenants, team building, artistes…), infographie et édition...

- Maitriser les budgets, négocier et contrôler les marges

- Repérage, coordination des équipes ou accompagnement des groupes en France et à l’étranger.

- Facturer et reporter les coûts par participants



ANIMATRICE - FORMATRICE

Apprendre à gérer le stress, développer la créativité de vos équipes ou encore proposer des ateliers artistiques qui mettent l'humain au centre de l'entreprise ?



MES COMPÉTENCES

- Créer des modules de formation ou teambuilding en fonction de vos besoins dans le domaine du développement personnel et de l’événementiel.

- Animer des ateliers pour des groupes de 3 à 12 personnes sur les techniques de « gestion du stress » – « Développer le potentiel créatif », « Initiation à la méditation de pleine conscience », "Animer une réunion"…



Mes compétences :

International

Tourisme

Tourisme d'affaires