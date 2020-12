Candice PERRIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Plongée dans l'univers de la communication et du marketing depuis plus de 5 ans, mes différentes expériences m'ont permis d'appréhender les contours d'une stratégie publicitaire efficace et pertinente dans de multiples secteurs d'activités. De plus, ma soif de curiosité m'amène à apprendre et à me former constamment sur de nouveaux domaines.



Si j'étais un sens, je serais ?

La vue. Il faut avoir les yeux partout pour ne rien louper, le diable est dans les détails.



Si j'étais une innovation, je serais ?

Le smartphone. Véritable mobile addict, je me sers de mon smartphone pour à peu près tout : apprendre l'allemand, lire mes mails, veiller aux dernières nouveautés en matière de publicité, correspondre avec mes amis et ma famille, me guider...



Si j'étais un réseau social, je serais ?

Quelques mois auparavant, j'aurais hésité avec Facebook ... Mais maintenant je suis Instagram friendly, rien de tel pour rêver et s'évader du quotidien !



Si j'étais une citation, je serais ?

"Pense avant de parler et pèse avant d'agir." William Shakespeare



Si j'étais un outil, je serais ?

Un stylo ! Base de tout, c'est le fil conducteur de toutes mes idées, grâce à lui elles prennent vie. Rédaction de communiqués de presse ou de posts sur les réseaux sociaux, organisation de plans médias, schémas, ...



Si j'étais ma proposition de valeur, je serais ?

Mon goût du challenge ! En effet, je suis en veille constante pour dénicher les outils de communication de demain : digital, marketing direct, affichage, ... Me former sur de nouvelles technologies ne me fait pas peur, bien au contraire !



Curieuse dans l'âme, je suis à l'écoute active de nouvelles opportunités sur Lyon et sa périphérie. N'hésitons pas à en discuter autour d'une bon café ou par mail => perrin.can@gmail.com !