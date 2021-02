Capucine CAVAILLES

Ma double compétence, aménagement du territoire dune part (Licence GADER) et écologie-gestion de la biodiversité de lautre (Master IEGB), me permet davoir une vision large des problèmes de gestion de lenvironnement afin de conduire des projets dans un esprit de développement durable.

Je souhaite mettre à profit ces connaissances et compétences au service de l'environnement, dans des projets d'intégration des problématiques d'aménagement et de valorisation des milieux naturels.



Mes compétences :

Gestion de projets

Montage de dossiers

Animation / Communication

Collecte de données

Cartographie

Informatique