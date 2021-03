Thierry GAILLARD

En plus de 14 ans, j'ai développé mes compétences dans le domaine des Installations Classées et notamment dans le secteur de l'industrie extractive et celui des déchets.

La recherche de sites, les suivis techniques (acoustiques, paysagers), les audits technico-administratifs et environnementaux ainsi que le développement de projets font partie de mes domaines d'expertise.



Mes compétences :

Suivi d'Installations Classées

Développement de projets Carrières et Déchets

Réglementation Environnementale ICPE

Conseils aux Exploitants

Étude d'impact

Étude de faisabilité de projets

Réponse aux appels d'offres

Gestion de projet

Gestion des sous-traitants

Recherche foncière