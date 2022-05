Le Département HSE d'ITGA, organisme accrédité, vous accompagne dans vos projets de Gestion HSE / Risque Chimique :



- Evaluation de l’exposition des opérateurs au risque chimique en Industrie et en Carrière :

Contrôle Technique des VLEP

o Visite de site et établissement de la Stratégie d’Echantillonnage ;

o Interventions pour prélèvements sur site ;

o Réalisation des analyses au laboratoire accrédité ;

o Interprétation des résultats et diagnostic de respect/dépassement VLEP ;

- Bruit, Vibrations et Environnement ;

- EVALUTHYSS - CHEMHYSS : Progiciel d’Evaluation, de Gestion et de Traçabilité des Risques professionnels, du Risque Chimique et de la Pénibilité au Travail.

- Conseil, Formation, Accompagnement, …



Chargée d’affaires pour l’agence de Rennes – Zone Centre Ouest – je suis à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos besoins. Pour me contacter :



Sonia.doually@itga.fr - 06.29.10.41.38



Rendez-vous sur http://hse.itga.fr/



Mes compétences :

Planification / Coordination

Promotion évènementielle (Salons, Conférences)

Audit Interne

Risque Chimique, Acoustique

Réglementation QHSE

Développement commercial

Relation clients - satisfaction

Management

Elaboration de solutions dédiées (AO - Devis, Stra