Caren GIZON

Psychologue clinicienne depuis 15 ans, j'ai une expérience assez diversifiée de mon métier grâce à mes différentes expériences dans le secteur médical et médico-social.



J'interviens, par ailleurs, dans divers types de jury (IFSI, recrutement de bénévoles).



J'anime également des formations dans le domaine de l'oncologie, des soins palliatifs et de la gérontologie.



La structure où j'exerce actuellement:

Depuis avril 2009:

Psychologue en Centre de Soin de suite et de Réadaptation : Les Lauriers, Ugecam Aquitaine Lormont (33).

*Suivi des patients et des familles des Lits Identifiés de Soins Palliatifs,

*Soutien de patients atteints de différentes pathologies chroniques et aigües,

*Prise en charge de personnes souffrant d'obésité,

*Animation d'ateliers thérapeutiques.



Mes compétences :

Formatrice

Travail d'équipe

Psychothérapie

Animation de groupes

Gérontologie

Recrutement

Soins palliatifs

Bilan psychologique

Psychopathologie