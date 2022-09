Florian DRUON

Urbaniste - Attaché Territorial, en poste à la ville de Bagneux (92), chargé de la planification et de l'urbanisme opérationnel, diplômé du DESS "Habitat et politiques d'aménagement" (urbanisme, habitat, aménagement et politique de la ville), lauréat du concours d'attaché territorial dans la spécialité urbanisme. Actuellement en poste à la ville de Bagneux (92), je suis intéressé par tout contact, professionnel ou non, dans les domaines cités.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Architecture

Collectivités Territoriales

Développement local

Environnement

géographie

PLU

Urbanisme

Voyage

ZAC