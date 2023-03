Carene CID

Transverse et sociétale: La richesse et le pouvoir d'une personne ne sont pas dans la possession égoiste d'informations, mais dans le partage avec d'autres, pour la construction d'un projet commun, pour faire grandir la société.



Efficace et dédiée: Avec des objectifs clairs et un sens à ce que l'on fait, le travail n'est plus un fardeau quotidien mais une aide à se sentir utile et bien.



Tonique et dynamique: Etre bien dans son boulot, c'est aussi prendre plaisir au quotidien dans mon travail; un luxe et un signe fort d'implication personnelle.



Mes Expériences:



De sept 2009 à aujourd'hui 4ans

Chef de Projet Formation Réseau International- TOTAL MARKETING &SERVICES / RHFormation

Réalisations : - Création de formations en macro pour le Réseau

- Formation des populations sur Europe et Amériques à leur métier

- Suivi de laprès formation

Compétences acquises : Créativité, travail en équipe, humilité, esprit de synthèse.





Sept 2001- aout 2009 8ans CDI

Chef de secteur Commerce - TOTAL MARKETING &SERVICES / Direction France

Réalisations : - Amélioration de la rentabilité de chaque point de vente du secteur

- Développement du business sur 5 secteurs de 20 stations CODO.

- Animer, communiquer, challenger les gérants et les propriétaires de station.

Compétences acquises : Autonomie, gestion, coaching, marketing, optimisation.





Juillet 2000 - Aout 2001 1an CDI

VRP 3M France / Service Electrique

- Centraliser les achats et développer le business au travers des distributeurs de matériels

électriques.



Juillet1999 à Juin2000 1an CDD

Ingénieur Technico Commercial ABB Servicio Mexico

- Suivi et développements des contrats de service

- Prospection et signature nouveaux contrats







Mes compétences :

Créative

Force de proposition

International

Management

Management par objectifs

Pragmatique

Projet transverse