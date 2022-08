Carine ARONSON

Je propose diverses prestations en peinture telles que la peinture en bâtiment et la réalisation de décors plus élaborés comme des patines avec matière, faux marbres, plafonds peints avec faux ciels et angelots, trompe-l'oeil, grisailles, ornements....Je m'adapte à vos goûts et désidératas tout en essayant d'apporter harmonie et raffinement à l'ensemble de votre décoration.



Mes goûts étant assez éclectiques et mes capacités multidisciplinaires, je peux effectuer des travaux de décoration classiques ou contemporains. Vous pouvez également me contacter pour un simple rafraîchissement de vos couleurs, une remise en état en vue d'une mise en location ou alors un décor plus complexe.



Que ce soit peindre des murs au rouleau ou réaliser des motifs élaborés au pinceau, mon plaisir est de métamorphoser et embellir un intérieur et ma satisfaction celle de répondre à votre attente.



Je travaille également dans la réalisation de peintures de décors de théâtre mais je souhaiterais fortement pouvoir pratiquer mon art dans le domaine de la restauration du patrimoine car ce domaine me tient particulièrement à coeur.



Les images en disent plus que de longs discours aussi rendez-vous sur mon siteArray











Mes compétences :

Bois

Décoration

Ébénisterie

Faux bois

Marbre

Patine

Peinture

Peinture décorative

Rénovation

Trompe l'oeil