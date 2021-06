Carine BEDEL

Cartridge World (franchise) : Concept Australien de vente et recharge de cartouches pour imprimantes : lancement en franchise sur le territoire français en 2004, aujourd’hui +60 points de ventes.

Société gérée par un groupe Américain / Australien.

Evolution du concept en 2018 vers une expertise globale des solutions d'impression



POINTS FORTS :

Définition de la vision stratégique

Expertise Retail BtoC et BtoB

Stratégique et opérationnel

Trilingue, organisation, grande capacité de travail en mode agile



Mes compétences :

Habilitation Confidentiel Défense

Marketing stratégique

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Communication

Marketing

Management

Franchising

Product Launch

Benchmarking

Twitter

eMarketing

Budgets & Budgeting

Community Management

Return on Investment

Blogging

Web Analytics

Contract Negotiation

Customer Relationship Management

Bookkeeping

eCommerce

Social Media