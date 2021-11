Carine CHAMBON

Un excellent esprit d'analyse, c'est ce qui me défini le mieux dans mon travail. J'appréhende et m'adapte aux contextes et métiers assez facilement.

En second je dirais que je ne sais pas mentir, je suis quelqu'un d'honnête et juste et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aider et faire avancer les gens et projets autour de moi.

Grâce à ma volonté de tout garder dans un équilibre claire, juste et serein, je peux prendre en charge une équipe et m'investir totalement dans sa réussite. Que ce soit le maintien d'une cohérence et d'un bien être coté équipe ou l'approche d'une efficacité et d'une qualité rendue pour le client, la mise en place d'un cercle vertueux de bons procédés devient bénéfique pour tous.

Grâce aux méthodes agiles et courants comme les entreprises libérées, il existe bon nombre d'excellentes sources d'inspiration pour trouver un équilibre entre management et leadership.



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Gestion de projet

Agile Development

Développement informatique

SQL

JavaScript

jQuery

WordPress

UML/OMT

PostgreSQL

Pascal

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

Kanban

Firebird

Delphi

COBOL

C Programming Language

Bugzilla

AJAX