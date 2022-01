Carine COULLERET

Accueillir, orienter, informer, sensibiliser, accompagner sont les mots qui définissent mon parcours professionnel.



Mes 6 années d'expériences dans le domaine de l'insertion socioprofessionnelle et mes expériences dans le domaine des Ressources Humaines me permettent de me positionner sur des métiers tant liés à l'accompagnement qu'à l'accueil et l'administratif.

Je souhaite poursuivre mon évolution en apportant mon aide à travers mes compétences.



Je suis ouverte aux opportunités professionnelle.