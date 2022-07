Carine FARDEAU METIVIER

Baccalauréat d'électronique et BTS de Domotique/Immotique en poche, je profite de l'occasion qui m'est donnée en 1994, de commencer à travailler plutôt que d'intégrer une classe prépa....ais je eu raison...aujourd'hui avec le recul je dirais que oui !

Dominique BAS, co-fondateur de DCCS me propose de devenir son assistante, j'apprends avec lui, le métier du câblage et des réseaux d'entreprise. Ensuite je me vois confier les achats, et c'est là que je rencontre le distributeur de produits de câblage et réseaux ANIXTER qui recherche des vendeurs sédentaires. Aguerrie à l'étude et la gestion globale de projets qui correspondent à ce que j'aime faire, je quitte donc DCCS en février 1997 pour intégrer l'équipe lyonnaise d’ANIXTER et passer à l'étape suivante : la vente.

Chez ANIXTER je bénéficie de formations de vente, de management, et je deviens responsable des ventes puis commercial terrain sur le grand sud à la fermeture de l'agence de Lyon.

En 2006 Jacky FARDEAU (mon père) me propose de rejoindre l'entreprise familiale afin de développer l'équipe commerciale : je découvre un nouveau métier légèrement abordé chez ANIXTER, la SECURITE.

De ces expériences professionnelles je retiens de belles rencontres humaines qui durent encore aujourd'hui, parmi mes collègues mais également et surtout, parmi mes clients. J'ai eu l'occasion, lors de ces diverses expériences, d’apprendre au contact de gens compétents, qui ont su me transmettre les qualités qui me semblent nécessaires aux métiers de la sécurité : la connaissance toujours actualisée des problématiques, l'écoute du client, la capacité de proposer une solution adaptée et pérenne malgré l'évolution des modes opératoires.

Aujourd'hui associée dans un cabinet d'ingénierie et de maîtrise d'oeuvre tout corps d'états, qualifiée coordinateur SSI, j'étends mes connaissances dans les domaines du bâtiment en assurant le suivi de chantiers de second œuvre sur tout le territoire français. Notre cabinet bénéficie d'un savoir faire et d'une maîtrise technologique que nous mettons au service de nos clients qui apprécient avant tout notre qualité d'écoute, notre capacité à nous tenir informés des dernières règlementations et normalisations, ainsi que notre disponibilité et notre réactivité.



