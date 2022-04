Carine HENNEBERT

Cabinet de conseil en Ressources Humaines implanté sur le territoire national depuis plus de 30 ans RH PARTNERS, c'est aujourd'hui :

- 30 agences en France et à l'international

- près de 105 consultants, experts des Ressources Humaines

- plus de 3 000 missions de recrutement par an

- 1 500 missions d'accompagnement des Hommes et des Organisations.



Nos activités se déclinent autour de 3 pôles :



Le recrutement : Recherche par Annonce, Approche directe et chasse de tête, Web 2.0 (réseaux sociaux, Cvthèques, Job boards). Assistance au recrutement, Diagnostics de compétences, Evaluations, Mises en situation, Prestations à la carte, Abonnement Direct RH.



La gestion de carrière : Assessment, évaluations, enquêtes 360°, Coaching, Team Building, Formation, Outplacement individuel, Reclassement collectif, Bilan de compétences , Bilan d’orientation de carrière.



Le conseil RH : Accompagnement gestion de projets RH (GPEC, diagnostic emplois / compétences…), Optimisation des processus RH (recrutement, intégration, gestion des talents),

Développement des pratiques managériales, Qualité de vie au travail.



Notre équipe toulousaine intervient auprès de grands groupes et de PME PMI régionales et est reconnue pour le sérieux et la qualité de ses prestations.



L'amour de notre métier et la satisfaction de nos clients sont nos moteurs au quotidien !



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil