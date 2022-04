Carine HENRY

INGENIEUR INSA de Lyon, sortie en 1991





Chargée d'affaires génie civil pour des projets de centrales électriques à l'international chez GENERAL ELECTRIC (plans, dossiers et contacts professionnels en anglais, voire en espagnol avec pourtant de simples notions de cette langue).



Chef de projet technique et superviseur de travaux chez BOUYGUES TELECOM.



Conducteur de travaux gros oeuvre et coordinateur tous corps d'état en entreprise générale, PME, sur chantiers de réhabilitation de logements et dans les usines PEUGEOT.



Ingénieur études, adjointe du chef de projet en conception autoroutière chez SCETAUROUTE (autoroutes A5 et A160).



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Anglais professionnel

APD

APS

Chargé d'affaires

Chef de Projets

Conception

DCE

Ingénieur