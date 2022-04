Carine HILAIRE

Caractérisée par une capacité d'adaptation et un goût prononcé pour :

- le conseil et accompagnement des entreprises et des personnes : handicap et santé au travail, gestion des ressources humaines, coachnig, santé naturelle (médecine ayurvédique), communication, organisation et animation d’événementiels (forum, table ronde, co-animation du Réseau des Référents Handicap en entreprise lancé en 2018 à La Rochelle, animation thématique dans les clubs d'entreprises, ...).

- l'holacratie : management de bon sens, utilisant l'intelligence collective pour plus de motivation, plaisir au travail, innovation, fédération du collectif, techniques d'animation de réunions...

- les relations humaines

- la santé naturelle : consultante thérapeute en nutrition médecine ayurvédique, 1er degré de shiatsu, yoga (formation avec l'Institut Français de Yoga et Ayurveda)



Contact chaleureux/généreux, curiosité, humilité, intégrité



Style de leadership : écoute, impulse, oriente et partage avec enthousiasme et convictions, communique facilement, porte attention à ce qui aide et motive les autres.



Environnement préféré : intéressée par les relations humaines et les atmosphères participatives.



Mes compétences :

Conduite de projet

Conseil

Financement de projet

Ingénierie

Développement durable

Management

Animation de réunions

Instruction de demandes de subvention

Gestion de marché

Formation professionnelle

Maintien dans l'emploi

Animation de formations

Gestion budgétaire

Marchés publics

Suivi des marchés

Communication

Accessibilité aux personnes handicapées

Formation

Santé au travail

Sécurité au travail

Santé publique

Economie sociale et solidaire

Tourisme durable

Commerce équitable

Développement économique

RSE

Ayurveda

Nutrition

Santé